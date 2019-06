Ritrovati senza vita i corpi dei turisti francesi dispersi nelle colline dell’Altotevere

Da giallo alla tragedia: i due coniugi francesi, moglie e marito rispettivamente di 64 e 66 anni, dei quali non si avevano più notizie dallo scorso tre giugno, sono stati ritrovati ieri pomeriggio alle 16 circa, in una forra scoscesa al km 6 della strada statale 73/Bis di Bocca Trabaria nel comune di San Giustino. Le ricerche da mercoledì non si erano mai interrotte e ieri pomeriggio erano riprese con maggiore intensità dalle ore 14 allorchè in zona sono stati chiamanti i vigili del fuco e soprattutto l’elicopttero Drago 57 del comando volo dei vigili del fuoco di stanza a Ciampino indicava che in una forra scoscesa e difficile da arrivare, aveva indicato di aver individuato l’auto Toyota Yaris. Di più dall’alto gli uomini della squadra Saf dell’equipaggio elitrasportato, si calava, mentre da terra, gli uomini della squadra Saf tifernate, via terra arrivavano sino al luogo dove c’era l’autovettura. Purtroppo quando le squadre sono arrivate sul posto hanno si rintracciato l’auto, ma poco distanti fuori dall’abitacolo c’erano pure i due corpi senza vita. Secondo le prima valutazioni dei soccorritori e del medico legale, fatto giungere sul posto dal magistrato di turno della Procura di Perugia, avvisato dal personale del Commissariato di Città di Castello, direttamente presente il dirigente e dal personale della squadra mobile di Perugia.

Notizia in aggiornamento