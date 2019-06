Montone – Nominata la nuova giunta comunale Entra Ricci e promossa a vice sindaco Rosini. Rinaldi: “Squadra giovane, motivata e competente”

A Montone si è riunito il primo Consiglio comunale a seguito delle elezioni. In tale occasione è stata presentata la giunta che affiancherà il riconfermato sindaco Mirco Rinaldi, per i prossimi cinque anni di amministrazione. Tra continuità e new entry, la squadra è composta da Roberta Rosini, che rivestirà anche il ruolo di vice sindaco, e Lorenzo Ricci. Rosini si occuperà di bilancio e programmazione, scuola e formazione professionale, sport, turismo, commercio, associazionismo, centro storico e ambiente; mentre Ricci penserà alle politiche sociali e coesione sociale, sicurezza e decoro urbano, edilizia residenziale pubblica, politiche comunitarie, sviluppo economico, semplificazione amministrativa, innovazione tecnologica e ‘smart Montone’. “Una squadra di governo giovane, motivata, ricca di competenze e desiderosa di spendersi con passione ed energia per la nostra città – ha commentato nel corso della seduta il sindaco Rinaldi -. Il risultato elettorale ha premiato la politica della correttezza, dell’essere al servizio dei cittadini e soprattutto sganciati da contesti, ideologia e logiche di partito. Voglio quindi ringraziare i cittadini che, con il loro voto, hanno scelto la lista Energia e Passione, affidandoci l’onore e l’onere di amministrare Montone. Mi piace sottolineare la presenza, nel Consiglio comunale, di tre donne delle quali conosciamo ed apprezziamo la professionalità, la sensibilità e le oggettive competenze. Credo che il Borgo abbia bisogno di loro e del loro apporto, che sarà un valore aggiunto”. Altra novità di questa legislatura è rappresentata da Sara Volpi nel ruolo di presidente del Consiglio comunale. Per quanto riguarda i Capigruppo consiliari sono stati nominati Davide Morganti, per Energia e Passione – Mirco Rinaldi sindaco, e Elisa Molinari, della lista Patto per Montone. Il Consiglio comunale dell’amministrazione risulta composta da: Roberta Rosini, Lorenzo Ricci, Davide Morganti, Sara Volpi, Roberto Persico, Simone Zangarelli, Daniele Grilli, Andrea Pecorini, Elisa Molinari e Mauro Brachelente.

