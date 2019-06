Domenica 16 Giugno 2019 dalle 15:30 alle 18:00. Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle, C’era ‘na ‘olta…Girogirotondo!

Ultimo appuntamento dell’anno per “C’era ‘na Olta” a Garavelle.

Finalmente è tornato il sole e noi ne approfittiamo per giocare all’aria aperta ai giochi di una volta!

Rubafazzoletto, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi sono solo alcuni dei giochi che faremo insieme nel grande parco del museo.

Attività per bambini dai 5 anni.

E’ necessario prenotare, posti limitati.

0758554202 / 0758520656 (dal martedì alla domenica)

cultura@ilpoliedro.org