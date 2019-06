Delegazione sud Koreana in Alto Tevere, continua il successo internazionale del vino santo affumicato dell’alta valle del Tevere

“Dopo i lusinghieri consensi conseguiti recentemente in Borgogna il Vinosanto affumicato dell’Alta Valle del Tevere Presidio Slow Food continua il suo successo internazionale.

Una delegazione della Korea del Sud composta da Kim-Min Soo, Lee-Jim Hee, Jeong-Sang Sing, delegati internazionali di Slow Food attualmente in Italia per il Consiglio internazionale di Slow Food , hanno voluto conoscere più da vicino questo prodotto di eccelenza della nostra valle. L’incontro si è svolto presso la vinsantaia de “La Miniera di Galparino” dove Chiara Filippi produttrice e titolare dell’azianda e Sergio Consigli responsabile per Slow Food di questo Presidio hanno illustrato agli ospiti la storia e le fasi produttive del Vinosanto. La degustazione che ne è seguita con una verticale di diverse annate ha letteralmente conquistato gli asiatici rimasti affascinati dalla storia e dal complesso sapore del vinosanto. Sono stati poi illustrati i progetti che il Consorzio dei produttori del Vinosanto Affumicato, unitamente all’Università di Perugia, sta mettendo in campo per di sviluppare ulteriormente la produzione nel segno della riconversione agricola e della più rigorosa tradizione produttiva. I graditi ospiti hanno particolarmenete apprezzato l’interessamento che giovani agricoltori locali hanno dimostrato per questo prodotto vanto dell’enologia Altotiberina.”