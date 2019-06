Autoscuole – Esami per insegnante di teoria e istruttore di guida La Provincia ha pubblicato il bando. C’è tempo fino al 19 luglio per presentare domanda di partecipazione

C’è tempo fino al prossimo 19 luglio per presentare la domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola, per l’anno 2019. Il bando è stato pubblicato dalla Provincia di Perugia. La prima prova d’esame di insegnante di teoria avrà luogo il giorno 25 settembre, alle ore 8.30; la seconda (prova scritta) il 2 ottobre e la terza, insieme alla quarta, si svolgerà il giorno 9 ottobre. Per quanto riguarda le prove per l’esame di istruttore di guida, la prima e la seconda si terranno il giorno 25 settembre, alle ore 8.30, mentre la terza (simulazione di lezioni di guida) si svolgerà il 16 ottobre. Le domande di ammissione all’esame dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 19 luglio presso la sede della Provincia di Perugia – Ufficio Archivio, Via Palermo 21/C. Non fa fede il timbro di spedizione postale. Per qualsiasi informazione in merito agli esami e per una corretta compilazione della domanda gli interessati possono rivolgersi al Servizio progettazione viaria pianificazione espropri e demanio della Provincia di Perugia, in via palermo 21/C, oppure telefonare al numero 075 3681498 – 1075.

