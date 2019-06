Al via lunedi 17 giugno i centri sportivi estivi

Al via da lunedi 17 giugno al 9 agosto i “Centri Sportivi Estivi Polisport”, dallo scorso anno, i primi in Umbria con il marchio Educamp del Coni, il progetto rivolto alla promozione dell’attività sportiva tra i giovani che viene proposto a livello nazionale dalla massima istitu-zione italiana nel settore. Con una media negli anni di circa 800 partecipanti, i Centri Sportivi Estivi Polisport offriranno la possibilità di praticare otto discipline (calcio, pallavo-lo, pallacanestro, canoa, rugby, atletica leggera, nuoto e la novità della schema), con corsi settimanali rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, servizio bus gratuito e servizio men-sa a pagamento con menù definito dai nutrizionisti del Coni e pietanze preparate al mo-mento. I Centri Sportivi Estivi saranno organizzati in due formule: “Nuoto e Multisport” (4-14 anni), per 8 settimane dal 17 giugno al 9 agosto e “Tennis Academy” per 6 settimane dal 17 giugno al 26 luglio. La formula “Nuoto e Multisport” prevede 7 discipline a rotazione (calcio, pallavolo, pallacanestro, canoa, rugby, atletica leggera e scherma dal mese di lu-glio) più il corso di nuoto tutti i giorni, con l’aggiunta di un’attività ludico-ricreativa e sportiva per bambini in età prescolare (4 e 5 anni). La formula “Tennis Academy” prevede corsi in full-immersion suddivisi in vari livelli: dal principiante all’avanzato. Tutti i corsi sono messi a disposizione con istruttori federali di esperienza pluriennale nelle diverse discipline, con i-struttori federali di nuoto e tennis che collaborano con Polisport nelle attività invernali e primaverili e con istruttrici laureate in scienze motorie e sportive per le attività con i bambini in età prescolare. La settimana-tipo dei corsi va dal lunedì al venerdì, con accoglienza dalle ore 8.00 e uscita in base alla formula scelta: part-time (4-14 anni) fino alle 12.30; part-time più pranzo (4-14 anni) fino alle 14.30; full-time (8-14 anni) fino alle 17.00. “A Città di Castello, nei centri estivi di Polisport, che dallo scorso anno possono fregiarsi del marchio prestigioso del Coni, attraverso il progetto Educamp, le famiglie hanno a disposizione per i propri figli una proposta sportiva multidisciplinare, luoghi sicuri per i ragazzi e personale super-qualificato”, ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Massimo Massetti. Info su iscrizioni e orari centri sportivi estivi, dal lunedi al sabato dalle ore 8 alle ore 19 presso la Cittadella Sportiva Belvedere, Via Engels 1, nuoto tel 075-8550785 – tennis 349-8756491 – http://www.polisport.net

