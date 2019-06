Verso la nuova Giunta a San Giustino, Fratini trova la quadra, Mancini vice sindaco e Libero Valenti all’urbanistica, salvo improbabili ribaltoni la partita è chiusa

Forse ci siamo, gli ultimi pezzi del puzzle vanno completandosi e pare, che dopo una giornata fitta di consultazione telefoniche, il sindaco Fratini sia riuscito a trovare la quadra. Cerchiamo di fare ordine Elisa Mancini dovrebbe, sul filo di lana, aggiudicarsi salvo improbabili ribaltoni, la poltrona di vice sindaco, cambio in corsa anche per le deleghe, che pare potrebbero essere quelle dei lavori pubblici. Andrea Guerrieri al sociale pare cosa certa, così come Ganganelli Crispoltoni alla cultura e Selvaggi al bilancio, per lo sport la partita potrebbe essere ancora aperta, ma sta a Mancini decidere se lasciare o meno. Capitolo urbanistica, l’indiscrezione lanciata stamani dal nostro quotidiano trova conferme, Libero Valenti pare abbia sciolto le riserve, accettando la poltrona offerta a suo tempo da Fratini, per la presidenza del parlamentino, salgono in modo esponenziale le quotazioni di Walter Bracalenti, che potrebbe aver la meglio sulla giovane Ginevra Comanducci.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...