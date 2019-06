Domenica edizione mensile di retrò con una inedita ambientazione in piazza Gabriotti e nei giardini del cassero

Ambientazione inedita per Retrò in occasione dell’edizione mensile in programma domenica 16 giugno. Per la concomitanza con lo svolgimento del Campionato Italiano Juniores nell’ambito del 25° Trofeo Alta Valle del Tevere – Memorial Renato Amantini e Antonio Bellanti, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale di Città di Castello sarà allestito per la prima volta in piazza Gabriotti e nei giardini del Cassero, oltre che in piazza Fanti e corso Cavour. Una novità che promette di essere premiata dagli espositori, se è vero che al Comune sono pervenute già circa 70 richieste di partecipazione su un totale di posti disponibili che sarà attorno a quota 100. Mentre si annuncia il tutto esaurito di presenze, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che stabilisce la chiusura di piazza Gabriotti e delle altre aree interessate al transito e alla sosta veicolari dalle ore 6.00 alle ore 20.00, inclusi i veicoli autorizzati. Deroghe solo per mezzi di soccorso e situazioni di emergenza.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...