Da domani a domenica la festa d’estate alla mattonata

La “Festa d’Estate alla Mattonata” torna nel centro storico da domani, giovedì 13 giugno, e inaugura la programmazione 2019 del cartellone di eventi di “Estate in città”. A presentarla stamattina in conferenza stampa sono stati il vice sindaco e assessore alla Cultura Michele Bettarelli e l’assessore al Commercio e Turismo Riccardo Carletti, insieme al presidente della società rionale Mattonata Sauro Baldelli, accompagnato dal segretario Paolo Alunni e da Giuseppe Marzocchi del consiglio direttivo. “La ‘Festa della Mattonata’ è un appuntamento al quale i tifernati sono molto legati, che ogni anno offre l’opportunità di vivere il centro storico e corso Vittorio Emanuele all’insegna della tradizione culturale e anche gastronomica della nostra città, con la forte connotazione identitaria che da sempre fa delle iniziative della società rionale presieduta da Sauro Baldelli punti di riferimento per la memoria e la custodia dell’essenza dell’essere tifernati”, hanno sottolineato Bettarelli e Carletti, nell’esprimere un plauso “all’intraprendenza e alla grande continuità del lavoro del sodalizio promotore dell’evento”. Il vice sindaco ha rimarcato a questo proposito il fatto che la società rionale sia “attiva sotto molti punti di vista nella vita sociale cittadina, come ha dimostrato anche la recente partecipazione alla rassegna ‘Teatro a Km Zero!’ con due applauditissime esibizioni al Teatro degli Illuminati che hanno fatto registrare il tutto esaurito”. Il presidente Baldelli ha confermato anche per l’edizione 2019 “l’ambientazione balneare della festa, che avrà i suoi punti di forza nella gastronomia e nei divertimenti”. “Nella sua versione estiva, che precede l’appuntamento classico in autunno in programma la prima domenica di ottobre con il Palio dell’Oca – ha detto Baldelli insieme ad Alunni – la manifestazione risponde alla volontà della Società rionale di garantire continuità alla sua presenza nel centro storico, e nel quartiere in particolare, con l’obiettivo di valorizzare come luogo di ritrovo la parte sud di corso Vittorio Emanuele”. Programma. Fino a domenica 16 giugno la “Festa d’Estate alla Mattonata” ospiterà lungo corso Vittorio Emanuele numerosi momenti di aggregazione e spettacolo aperti a tutti, che avranno come appuntamenti fissi l’aperitivo alle ore 18.30 e alle ore 20.00 l’apertura della “Taverna dell’Oca”, con la possibilità di degustare le ricette tipiche della cucina locale. Giovedì 13 giugno il programma prevede la “Serata motociclistica” organizzata dal Moto Club “I Vitelli F.M.I.”, aperta a tutti i tipi di motocicletta, e alle ore 21.30 la musica live con il gruppo “Sex mutants”. Venerdì 14 giugno alle ore 21.30 si ballerà con “DJ Nos”. Sabato 15 giugno l’appuntamento con la musica sarà alle 21.30 con il gruppo “Tiger roll” e domenica 16 giugno, sempre dalle ore 21.30, a far ballare tutti sarà il gruppo “Geoffrey’s Chaucher sausage”.