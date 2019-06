Montone – Tutto pronto per la terza edizione di “Vicoli Food” Sette gustose tappe alla scoperta delle eccellenze culinarie del borgo. Appuntamento venerdì 14 giugno

Una suggestiva passeggiata enogastronomica in sette gustose tappe. A Montone è tutto pronto per la terza edizione di “Vicoli Food”. Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 19, nel Borgo torna lo stuzzicante esperimento di “Fundraising alla carbonara”, patrocinato anche dall’amministrazione comunale, per effettuare una raccolta fondi attraverso un evento che unisce la promozione del territorio e delle sue eccellenze culinarie attraverso socialità e convivialità. L’idea nasce dal basso, ad opera di un assortito gruppo di associazioni di promozione sociale e di operatori culturali e commerciali, e vuole essere una rivisitazione, nella cornice di uno dei borghi più belli d’Italia, del concetto di “street food”. I promotori, tutti in qualche modo legati al territorio, hanno deciso attraverso questa manifestazione di fare squadra e di sostenere l’amministrazione cittadina nel reperimento di risorse alternative per andare a finanziare le iniziative culturali da ospitare nel bellissimo borgo. Ad allietare la serata, che prevede la formula della prenotazione obbligatoria per ottimizzare costi e ridurre gli sprechi, saranno presenti eventi di intrattenimento lungo le vie di Montone. Per saperne di più inviare una mail all’indirizzo vicolifood@gmail.com o contattare il numero 335 1020424.

