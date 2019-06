La scuderia 5 speed sul podio alla cronoscalata dello spino. Al via della gara toscana, Claudio Bisceglia e Camilla Bisceglia, che con due ottime gare sono saliti sul podio della gara aretina

E’stato un weekend da incorniciare, quello che ha visto protagonista la scuderia 5 Speed, alla 10° Cronoscalata dello Spino, quarta gara del CIVSA, che si è svolta a Pieve Santo Stefano ( Ar) dal 7 al 9 Giugno e dove erano al via Claudio Bisceglia nelle autostoriche ed Camilla Bisceglia nelle auto moderne, entrambe sul podio delle rispettivi classe. Per Camilla , al via tra le moderne nella Racing Start 1.4. con una Peugeot 106, è stato davvero un weekend da ricordare: subito veloce nelle prime prove libere del sabato concluse in prima e seconda posizione di classe ( 3’53’21 il tempo nelle libere 1 e 3’50’68 nelle libere 2), in gara è riuscita a stupire davvero tutti mostrando una guida davvero efficace concludendo al secondo posto di classe sia in gara uno ( 3’46’62 il tempo ), che in gara due ( 3’46’80 il tempo). Nella classifica aggregata di classe ha quindi chiuso al secondo posto , con il tempo di 7’33’42, a soli 1.15 secondi dal vincitore. Per Claudio, al via tra le storiche nel 4° raggruppamento classe J1-N1600 con una Fiat Ritmo 105 TC, è stato un fine settimana perfetto: il team manager della scuderia si è trovato subito a suo agio con i tornanti del Passo dello Spino, svettando nella classifica di classe nelle prove libere del sabato ( 4’10’63 in prova 1, 4’04’56 in prova 2) e confermando la prima posizione anche nelle due manches di gara domenicali ( 4’06’26 in gara 1, 4’06’45 in gara 2). Il pilota di San Sepolcro ha quindi chiuso la gara al primo posto di classe della classifica aggregata, con il tempo di 8’12’71. Una gara quindi da incorniciare per la scuderia 5 Speed, che fa ben sperare per il proseguire della stagione, grazie anche alla cura e alla competitività delle vetture, curate in ogni dettaglio da Sasà Motorsport.

