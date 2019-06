Città di Castello, altri 11 televisori in ospedale grazie al Lions Club

Continua l’impegno del Lions Club di Città di Castelloin favore del presidio ospedaliero della Usl Umbria 1. E continua pensando al comfort dei pazienti ricoverati con la donazione di otto televisori per il Day Surgery e tre per il reparto di Ostetricia e ginecologia. La donazione è stata presentata l’11 giugno presso l’ospedale di Città di Castello alla presenza del commissario straordinario della Usl Umbria 1 Andrea Casciari, del presidente del Lions Club Riccardo Riccie del sindaco Luciano Bacchetta.

“Abbiamo accolto– ha detto Riccardo Ricci, presidente del Lions Club Città di Castello – con favore la richiesta dei nuovi televisori, arrivata dal direttore sanitario del presidio ospedaliero di Città di Castello, Silvio Pasqui, perché vogliamo contribuire a dare sollievo alla degenza del malato anche dandogli modo di distrarsi durante le ore di ricovero, facendolo, al tempo stesso anche sentire un po’ a casa. Il Lions Club continuerà anche in futuro a sostenere, per le proprie possibilità, l’attività della Usl Umbria 1 e dell’ospedale”.

Un ringraziamento al Lions Club è arrivato dal commissario straordinarioAndrea Casciariper questa e per altre attività che sono state portate avanti nel corso del tempo. “Il Lions– ha aggiunto – è da sempre presente nella vita dell’ospedale di Città di Castello e voglio ringraziarli per portare avanti questo impegno che ha permesso alla Usl Umbria 1 di dotarsi di strumentazioni importanti dal punto di vista sia sanitario che dell’intrattenimento, come in questo caso, per migliorare il presidio ospedaliero e l’esperienza del ricovero dei malati”.

Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchettasi è unito ai ringraziamenti rimarcando come il ruolo del volontariato nella vita di Città di Castello sia fondamentale. “Si tratta di un patrimonio importante che dimostra la sensibilità dell’intera popolazione verso la sofferenza e lo spirito di appartenenza all’intera comunità cittadina. Per questo voglio ringraziare tutto il mondo dell’associazionismo per il grande lavoro che svolgono ogni giorno a fianco dell’ospedale e di tutta la cittadinanza”.

I televisori sono stati già installati e sono già in funzione, a disposizione dei malati e delle loro assistenze.