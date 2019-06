Atletica: finale e settimo posto in Italia per Rogliani Campionati Italiani Junior/Promesse

E’ iniziata con una splendida finale la stagione estiva dell’Atletica Libertas di Città di Castello. Emiliano Rogliani ai campionati italiani junior promesse, che si sono svolti questo fine settimana a Rieti, ha guadagnato la sua finale conquistando un settimo posto. Emiliano, categoria junior, ha lanciato il suo martello a 57.24 metri non tradendo le aspettative e consolidando la sua posizione tra gli otto migliori martellisti d’Italia nella sua categoria. “E’ stata una bella gara – ha commentato l’allenatore Lorenzo Campanelli – vinta con un importante record italiano realizzato da Giorgio Olivieri: a parte il neo campione italiano e i suoi splendidi 79.23 metri, il nostro Emiliano avrebbe anche potuto mirare ad un piazzamento migliore, ma siamo comunque molto soddisfatti del risultato ottenuto. Emiliano conferma di essere tra gli otto migliori martellisti nella sua categoria ed il risultato lo premia perché mostra un impegno costante e quotidiano ed ogni anno ha maturato prestazioni. C’è ancora tempo per fare ancora meglio”. Allenamenti non più a livello agonistico, invece per Alessio Floridi e Federica Rosi: gli impegni personali per questi due atleti, entrambi categoria promesse, giavellottista lui e discobola lei, li hanno portati a vivere l’allenamento più come un hobby, ma la passione rimane tanta e anche le buone qualità, tanto da essere stati presenti ai campionati italiani di Rieti. Floridi ha concluso la gara lanciando il suo giavellotto ad un lodevole 50.43 metri, mentre il disco di Federica si è fermato a 33.35 metri. Soddisfatto per questo primo impegno di carattere nazionale è il presidente Ugo Mauro Tanzi che vede, ancora una volta, i suoi ragazzi gareggiare nelle finali nazionali di categoria: “In giornate come queste l’impegno degli allenatori e degli atleti viene ampliamente ripagato”.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...