Team Fortebraccio: risultati eccellenti nell’ultimo del weekend, due maglie di Campione Regionale e tanti ottimi piazzamenti

Nelle gare del fine settimana il Team Fortebraccio ha centrato risultati di buon livello, conquistando tra l’altro con gli esordienti due maglie di Campione Regionale. Piazzamenti nella top ten sono arrivati anche da under 23 ed allievi.

Brillante prestazione di squadra a Mocaiana di Gubbio (provincia di Perugia) per gli esordienti nel Campionato Regionale (valevole anche come Trofeo Acqua & Sapone, Memorial Gino Centogambe Giuseppe Bartolini). Il team guidato dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori ha collezionato ben 3 piazzamenti nella top ten e si è confermato tra le migliori realtà della categoria: Tommaso Alunni si è classificato al 2° posto, Tommaso Brunori è arrivato 6° e Alessandrò Carbè ha chiuso la competizione in 9° posizione. Partenza unica e due maglie di Campione Umbro indossate dal Team Fortebraccio: Tommaso Alunni tra gli atleti al secondo anno, Alessandro Carbè tra i ciclisti del primo anno.

Ottimi piazzamenti sono stati conquistati in entrambe le gare disputate dagli allievi. Riccardo Ricci ed Edoardo Burani sono giunti rispettivamente 7° e 8° a Mocaiana di Gubbio nel Campionato Regionale (valevole anche come Memorial Salvatore Castellani, Trofeo Acqua & Sapone, GS Renato Amantini), mentre Mattia Nocentini ha chiuso in 9° posizione la Coppa Alberto Roggi che si è svolta a Vitiano (provincia di Arezzo). Domenica quindi nel complesso positiva per la formazione guidata dai direttori sportivi Giancarlo Montedori e Riccardo Proietti.

Di assoluto spessore anche il 6° posto ottenuto sabato da Yaroslav Parashlhak al 1° GP Lari – Città della Ciliegia (valido anche come 1° Memorial Cappellini Toscano), gara riservata agli under 23 che si è disputato a Cascina Lari Terme (in provincia di Pisa). Il ciclista ucraino, diciannove anni ancora da compiere, è stato premiato come miglior giovane al traguardo ed ha con il suo risultato impreziosito la prova del team guidato dal direttore sportivo Olivano Locatelli. Da segnalare il 13° posto firmato oggi da Michele Corradini nel 4° Circuito del Compitese, gara che si è disputata a Capannoli (frazione di Sanginese di Compito, provincia di Lucca) e che era aperta anche agli elite.

La juniores non ha invece centrato risultati di rilievo nel Campionato Regionale a Borgo Panigale. Per la sqaudra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi è stata una giornata di preparazione in vista del Campionato Italiano che si disputerà domenica prossima a Città di Castello a cui parteciperanno Lorenzo Celestini e Francesco Madrucci.

