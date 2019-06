Presidente e consiglio direttivo dell’associazione “quellideladelponte” ricevuti in comune dal sindaco Luciano Bacchetta

Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricevuto presso la residenza municipale i rappresentanti del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione “Quellideladelponte” che sono stati eletti nel corso delle recenti elezioni per il rinnovo degli organi statutari del sodalizio. Sono nove i componenti come prevede lo statuto dell’associazione ed in particolare: Marsilio Sinatti (Presidente), Lorena Fratini (vice-presidente), Roberto Tavernelli (segretario), Luciano Barbetti (tesoriere), Gabrio Tavernelli, Mario Chierici, Giovanni Pauselli, Fausto Chias-serini e Massimo Fiorucci. Nel corso del cordiale incontro il sindaco Bacchetta, nel formulare le più sentite congratulazioni ai nuovi componenti il consiglio direttivo dell’associazione ha sottolineato “il valore sociale, di salvaguardia, e promozione delle tradizioni e storia della città che l’associazione stessa sta por-tando avanti fin dal momento della sua costituzione”. Il Presidente Sinatti e tutti i nuovi consiglieri hanno colto l’occasione per invitare i cittadini ai prossimi eventi che l’associazione “Quellideladelponte” organizza, fra cui quello più importante e suggestivo del prossimo 20 luglio con la V° edizione della Cena sul Ponte del Tevere.

