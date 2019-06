Mozione di Tiferno insieme per istallare nelle scuole tifernati fontanelle di acqua

La difesa dell’ambiente passa per pratiche tese a riciclare ma soprattutto ad evitare e/o limitare l’uso di materiale plastico o altamente inquinante. Nelle scuole italiane una consistente parte del materiale plastico proviene dal consumo di acqua naturale edeffervescentein formato di bottiglietta da 50 cl che,rimessa tramite i distributori automatici, ha un costo medio che oscilla tra i 40 e i 50 centesimi di euro. Tali pratiche oltre ad avere un considerevole costo per il consumatore determinano la produzione e la gestione di ingenti quantitativi di materiale plastico e di inquinamento legato alla distribuzione commerciale del prodotto stesso.

Per questo motivo nelle scuole italiane si moltiplicano progetti tesi ad educare gli studenti ad un consumo idrico ecologico e intelligente tramite campagne informative e l’istallazione negli stessi edifici scolastici di fontanelle per la distribuzione di acqua anche a fronte di un contributo minimo.

È notorio che Umbria Acque ha provveduto ad istallare nel nostro territorio una serie di fontanelle per la distribuzione dell’acqua depurata naturale ed effervescente. La stessa società ha collocato una fontanella per la distribuzione dell’acqua anche all’interno del palazzo comunale allo scopo di ingenerare buone pratiche nel settore del consumo idrico favorendo la progressiva eliminazione dei recipienti di plastica.

Ciò considerato abbiamo ritenuto opportuno presentare una mozione in cui si richiede alla Giunta di verificare presso Umbria Acque la possibilità e individuare le corrette modalità per istallare presso le scuole del nostro territorio una serie di fontanelle per la distribuzione di acqua depurata provvedendo ad eliminare progressivamente, in accordo coi Dirigenti, l’utilizzo di bottigliette e bicchieri di plastica anche per tramite dell’utilizzo da parte degli studenti di borracce personali.

