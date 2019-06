Mercoledì 12 giugno avrà luogo in Cattedrale l’Assemblea sinodale diocesana. Si inizia alle ore 18 con la preghiera di invocazione allo Spirito. Seguiranno le relazioni dei contributi emersi nelle unità pastorali e le conclusioni del vescovo. È un momento particolarmente significativo per la Chiesa castellana perché l’Assemblea conclude il percorso della Visita pastorale e dei successivi incontri a livello di Unità pastorale, dall’altro offre le indicazioni per continuare il cammino sinodale intrapreso. Tutti sono invitati a mettersi umilmente e fiduciosamente “in ascolto di quello che lo Spirito dice alla nostra Chiesa”.

Festa di Sant’Antonio di Padova nella chiesa di San Francesco

Giovedì 13 giugno nella chiesa monumentale di san Francesco a Città di Castello si celebra la festa di sant’Antonio di Padova. Sarà celebrata la messa alle ore 8.30 preceduta dalle lodi mattutine. Nel pomeriggio alle ore 17.30 avrà luogo la recita comunitaria del rosario cui seguiranno i vespri e la messa alle ore 18.30 che sarà animata dalle comunità neocatecumenali. Al termine – riprendendo un’antica consuetudine – saranno benedetti i bambini.