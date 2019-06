“L’ultimo dì di Maggio” concerto per voci e strumenti

In occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, a latere del Convegno Internazionale di studi “Arte e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci”, il Centro Studi Musicali della Valtiberina, in collaborazione con il Coro “I Cantori del Borgo”, propone “L’ultimo dì di maggio”. Si tratta del concerto conclusivo del Laboratorio di Canto Corale su repertorio medioevale e rinascimentale tenuto nell’ambito della Scuola di Musica dal M° Franco Radicchia che si è avvalso della partecipazione del dipartimento di Musica Antica dello stesso Centro Studi Musicali. Il direttore M° Franco Radicchia, i componenti del Coro I Cantori del Borgo con l’aggiunta di voci maschili, gli strumentisti Giorgio Pinai (flauto e cornamuse), Fabrizio Lepri e Teresa Peruzzi (viole da gamba), Ivan Lutini (tamburo) e Luca D’Amore (liuto e chitarra rinascimentale) si alterneranno nell’esecuzione di brani vocali, strumentali e d’insieme. Il concerto, ad ingresso gratuito, si terrà a Sansepolcro giovedì 13 alle ore 21,15 presso la chiesa Madonna delle Grazie.

