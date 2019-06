Tante le gare nel prossimo week end, per il team Fortebraccio

L’intenso fine settimana del Team Fortebraccio scatterà sabato 8 giugno con la gara degli under 23 e proseguirà nella giornata successiva, quando anche le altre categorie affronteranno i rispettivi impegni agonistici.

Sabato 8 giugno gli under 23 parteciperanno infatti al 1° GP Lari – Città della Ciliegia (valido anche come 1° Memorial Cappellini Toscano) che si correrà a Cascina Lari Terme (in provincia di Pisa) con via alle 13:00. La squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli si schiererà con Francesco Caroti, Matteo Gerbaudo, Edoardo Corridori, Daniele Petrocchi, Yaroslav Parashlhak ed Alessandro Cuccagna.

Domenica 9 giugno elite ed under 23 correranno il 4° Circuito del Compitese, gara che si svolgerà a Capannoli (frazione di Sanginese di Compito, provincia di Lucca) a partire dalle ore 14:00. Ai ciclisti impegnati il giorno precedente si aggiungeranno Michele Corradini e Andrea Dagostino.

La juniores sarà di scena domenica in terra bolognese e affronterà a partire dalle 13:30 il Campionato Regionale a Borgo Panigale. La formazione guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà presente con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo e Francesco Madrucci.

Due le competizioni da affrontare nella giornata di domenica per gli allievi guidati dai direttori sportivi Giancarlo Montedori e Riccardo Proietti. Damiano Condello, Pietro Contadini, Valentino Romolini, Nicolò Migliorati, Riccardo Ricci, Edoardo Burani ed Emanuele Viscardi saranno di scena a Mocaiana di Gubbio (provincia di Perugia) nel Campionato Regionale (valido anche come Memorial Salvatore Castellani, Trofeo Acqua & Sapone, GS Renato Amantini) a partire dalle 15:30. Alla Coppa Alberto Roggi in programma a Vitiano (provincia di Arezzo) sempre alla stessa ora prenderanno parte invece Giovanni Cioni, Riccardo Maccarini, Federico Pallecchi e Mattia Nocentini.

A Mocaiana di Gubbio saranno impegnati anche gli esordienti. Il team guidato dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori disputerà a partire dalle ore 10:30 (partenza unica) il Campionato Regionale (valevole anche come Trofeo Acqua & Sapone, Memorial Gino Centogambe Giuseppe Bartolini). Presenti a questa gara i ciclisti al primo anno Kevin Albini, Alessandro Carbè, Filippo Pochini e Thomas Taddei ed i corridori al secondo anno Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini.

