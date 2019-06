Pari Opportunità, incontro con la comunità musulmana “Per una comunità inclusiva”

Proseguono le iniziative della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Cultura della Pace nell’ambito del progetto “Per una comunità inclusiva”.

Si tratta di un protocollo d’intesa sottoscritto nel gennaio 2018 dalle diverse realtà spirituali ed etniche del territorio. Il documento sancisce che “La comunità di Sansepolcro, in ognuna della sue componenti, ribadendo i principi generali espressi nello Statuto comunale, esprime il desiderio e la volontà di promuovere e incoraggiare il pieno e consapevole sviluppo della propria comunità, formata da tutti i cittadini che vi vivono, lavorano e si impegnano per la promozione del bene comune.”

Questa settimana le comunità islamiche di tutto il mondo hanno celebrato la Festa della Rottura del Digiuno o Eid Al Fitr, seconda festività religiosa più importante per i musulmani, che segna la fine del Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare. In sintonia con il recente messaggio di solidarietà della comunità islamica italiana, che per la prima volta ha scelto di dedicare questa importante ricorrenza alla figura di Papa Francesco, i rappresentanti della Commissione e dell’Associazione lunedì 10 Giugno si incontreranno con i responsabili della locale comunità musulmana e con il parroco della Cattedrale, Mons. Giancarlo Rapaccini, per rinnovare la reciproca stima e vicinanza attraverso un incontro che vedrà la presenza degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Liceo Città di Piero” per un momento conviviale e di conoscenza.

Durante l’incontro sarà consegnato ai rappresentanti della comunità islamica, il messaggio di auguri redatto dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso che, tramite Mons. Miguel Guixot, il Papa ha voluto recapitare a tutti i musulmani.