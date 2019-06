Cronoscalata dello spino: 176 verificati su 188 iscritti, 133 i piloti in gara

Sono in totale 176 i verificati – e quindi i partenti – sui 188 iscritti della 10° Cronoscalata Storica dello Spino e 47esima edizione della Pieve Santo Stefano-Passo dello Spino. Un responso davvero ottimo, quello delle 11 di sabato 8 giugno, momento nel quale i preliminari sportivi e tecnici si sono conclusi. Soltanto 12 le defezioni, pari ad appena il 6,3%: un dato quasi da record, se rapportato con la media “fisiologica” che normalmente si registra. Di queste 176 vetture, 43 appartengono alle moderne e le altre 133 sono quelle in gara nella quarta tappa del Campionato Italiano di Velocità in Salita per Auto Storiche, non dimenticando le validità per il Trofeo Toscano di Velocità in Montagna e per lo Challenge Salita Piloti Auto Storiche. Ecco la ripartizione numerica delle auto storiche: 24 nel I Raggruppamento, 41 nel II, 39 nel III, 21 nel IV (compresi i 10 prototipi biposto) e 8 nel V. Alle 13, sempre di sabato 8, verrà dato il via alle prove ufficiali in due sessioni, precedute dagli appassionati della parata “Un giorno al… lo Spino” e dalla sfilata del Porsche Berg. Domani mattina alle 9.30, la partenza di gara 1. Condizioni atmosferiche ottimali: soli e un leggero venticello che rende il clima senza dubbio gradevole.

