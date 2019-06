Bacchetta: “la storia drammatica e a lieto fine di Hassan punto di partenza significativo per l’integrazione fra popoli”

“La storia drammatica e a lieto fine al tempo stesso con sviluppi davvero inaspettati e positivi di Hassan costituisce un punto di partenza significativo ed emblematico per considerare la questione dei migranti e la presenza di extracomunitari nel nostro paese con un approccio diverso meno ideologico e preconcetto e più orientato al sociale e all’integrazione compiuta. Il percorso che questo ragazzo ha compiuto al centro di formazione professionale “Bufalini” della nostra città che gli ha consentito di trovare subito un lavoro e di specializzarsi ancora è’ senza dubbio una bella pagina di vita quotidiana da portare ad esempio verso tutti e nei confronti in particolare delle giovani generazioni”. Bravo Hassan la comunità tifernate è’ orgogliosa di quello che stai facendo con tenacia e determinazione.” E’ il commento del sindaco di città di castello Luciano Bacchetta in riferimento alla notizia della storia travagliata e drammatica del giovane Hassan Ahmed resa pubblica questa mattina nel corso della cerimonia di celebrazione dei 110 anni di attività della Scuola “Bufalini”.

