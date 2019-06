Sabato 8 Giugno 2109 alle 10.30 presso il Cinema Metropolis il convegno “Leggimi per crescere insieme

Nati per leggere di Umbertide promuove il convegno “Leggimi per crescere insieme – Benefici della lettura ai bambini in età prescolare da parte dei genitori, degli educatori e di tutti gli attori del percorso di crescita”,che si terrà sabato 8 Giugno 2019 alle ore 10.30 presso il Cinema Metropolis di Umbertide.

Il processo di maturazione nei bambini, infatti, non comincia solo dagli occhi, ma anche dalle orecchie. Durante i primi mesi di vita, il bambino ascolta la voce della mamma, del papà o delle persone che se ne prendono cura, inizia a costruire un suo personale linguaggio, imparando anche a identificare e distinguere quelle voci che lo circondano.

Quel ritmo semplice, quelle rime baciate dei primi libri per bambini lo preparano alla più semplice ed arcaica forma di sensibilità artistica.I vantaggi, in termini di sviluppo cognitivo, che i bambini possono ricavare dalla lettura di testi narrativi, che siano fiabe, storie, racconti, ma anche libri accompagnati da immagini, libri tattili e riviste in generale, sono da sempre confermati e celebrati da pediatri, educatori, psicologi, etc.

Leggere regolarmente fin da piccoli aiuta in primo luogo ad avere un atteggiamento più aperto e positivo verso l’apprendimento, la conoscenza, la cultura in generale.La lettura condivisa favorisce inoltre la vicinanza fisica: per leggere insieme un libro occorre stare seduti o sdraiati vicini, oppure che il bimbo sia tenuto in braccio. Complicità emotiva ed intimità vengono rafforzate pagina dopo pagina, in una comune sensazione di benessere, serenità e relax.

All’incontro interverranno: Maria Rita Boccanera e Olimpia Bartolucci, membri del Coordinamento regionale di “Nati per leggere” Umbria; Angela Monaldi, dirigente scolastico del II Circolo “G. Di Vittorio” di Umbertide; Gabriella Bartocci, dirigente scolastico del I Circolo “G. Garibaldi” di Umbertide; Franca Sonaglia, pediatra; Aldo Manuali, pedagogista.

