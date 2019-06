PD: “il Governo mette le mani in tasca ai pensionati. Oltre 4 milioni di euro nella Provincia.

Dopo le Europee via la maschera per il governo del cambiamento: per finanziare il reddito di cittadinanza mani in tasca sulle pensioni degli italiani. Qualche concittadino nel ritirare la propria pensione a partire da questo mese ha già notato una sforbiciata netta su quanto gli spetti di diritto rispetto ai primi mesi del 2019, da qui a Dicembre saranno 185.000 nella provincia di Perugia i pensionati che subiranno un taglio alle proprie pensioni , per un recupero da parte dello Stato di circa 4.400.000Euro.

Lo chiamano “conguaglio sulla rivalutazione delle pensioni”, è un taglio relativa alla rivalutazione annuale delle pensioni per il 2019. Il governo Lega – Stellato da Giugno 2019 si riprende i soldi che i pensionati hanno ricevuto in più nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo. Un’ ondata di conguagli e tagli, le mani nelle tasche dei pensionati italiani, questo il pegno da pagare per l’introduzione del reddito di cittadinanza.

Anche i Sindacati sono scesi e scenderanno in piazza per protestare, “Non siamo noi gli avari ma siete voi che state dilapidando risorse che non sono vostre senza nemmeno domandare” queste le parole del segretario Generare Spi- Cgil Pedretti.

Mentre il Ministro Matteo Salvini continua ad essere impegnato nell’ennesima campagna elettorale trascurando i suoi doveri da Ministro dell’Interno ed Eurodeputato, l’economia italiana va a rotoli e l’unica mossa concreta e decisa realizzata subdolamente dopo le elezioni europee è tagliare le pensioni a chi ha duramente lavorato nella propria vita; sforbiciate, blocco delle rivalutazioni e nessun progetto per i giovani.

Lo chiamano governo del cambiamento, al momento sono cambiati solo i termini che lo separano dalla peggior destra: “pace fiscale “invece che “condono”, “conguaglio” invece che “recupero” o “taglio “…Sì, Lega e Cinque Stelle stanno governando, e lo stanno facendo senza alcuna prospettiva, stagnando su tematiche cruciali e facendo una sola cosa: mettendo le mani nelle tasche degli Italiani.

Il Segretario del Pd Città di Castello

Mauro Mariangeli