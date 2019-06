Giovedì 06 Giugno 2019, ROMA Stadio OLIMPICO Meeting di Atletica Leggera DIAMOND LEAGUE – Golden Gala “Pietro Mennea”

Appunti di viaggio di una giornata, che per tutti, ma soprattutto per i ragazzi/e, rimarrà scolpita nel loro animo per sempre. Ci siamo, è arrivato finalmente il gran giorno, sono le 08:00 del mattino di Giovedì 06 Giugno 2019, il pullman è pronto sul piazzale del Palazzetto dello Sport di Sansepolcro (AR), e tutta la “delegazione” Biturgense che rappresenterà in Nostro Comune,con relativa bandiera UFFICIALE, è già tutta “schierata, pronta”, emozionata e ansiosa di partire, direzione Roma, Stadio Olimpico , Meeting di Atletica Leggera Diamond League “Pietro Mennea” Palio dei Comuni d’Italia Bridgestone 2019, per prendere parte alla staffetta Mt. 200 x 12. Saliamo “velocemente”a bordo dell’autobus ….non vediamo già tutti l’ora di arrivare per poter finalmente, dopo tanto parlare, ri – entrare, di nuovo, per il V° anno consecutivo, dopo un’ anno di attesa, dentro “ lo stadio ”, non da spettatori, ma ancora da protagonisti. Dopo tre ore di viaggio, ci siamo, mettiamo piede a terra all’ingresso dello Stadio Olimpico di Roma Capitale, il tempo necessario per sbrigare le ultime pratiche burocratiche e la SQUADRA si divide dagli accompagnatori …. genitori, fratelli, sorelle, parenti, tifosi, appassionati di atletica leggera al seguito, per iniziare il camminoall’interno dell’impianto, nella zona riservata agli atleti . La salite della scalinata che ci ha portato ad affacciarsi nel catino dell’ Olimpico , è stata un’altra e nuova scarica di emozioni; al suo apice, tutti i ragazzi si sono fermati, estasiati, da come si è aperto, sotto di loro, per bellezza maestosità, l’impianto, dove poi sarebbero scesi a confrontarsi con gli ormai “quasi” coetanei …. ora dobbiamo iniziare a ricordarci quello che siamo venuti a fare, sono bastate queste “due parole” e le loro espressioni, i loro atteggiamenti sono passati da bambini “beccati” con le dita, dentro il barattolo della nutella, a quella definizione che gli abbiamo sempre dato, non per piacere, ma solo per merito: “mini – grandi atleti”, che con il passare del tempo, sono sempre meno “mini”, ma sempre più “grandi”. Sono iniziati i “rituali” della preparazione alla gara, per iniziare a trovare la concentrazione giusta, necessaria e ottimale, per poter riuscire a spingere, la “propria macchina”, al limite delle proprie possibilità attuali;attaccare il numero sulla maglia, controllare l’allacciatura delle scarpe iniziare il riscaldamento, il tutto in un “silenzio” che era “assordante”, per armonia, intensità, emozione ….. Ore 14:00, il giudice di partenza chiama all’appello la 2° batteria, la NOSTRA , ci siamo tocca noi. Ora siamo, finalmente dentro la pista dell’ “ Stadio Olimpico ”, gli ultimi consigli, gli ultimi “ritocchi al riscaldamento” e i nostri “mini – grandi atleti” si sistemano per la partenza e i relativi cambi …. Il colpo di pistola, dello starter è liberatorio, da il via alla Nostra prova, da inizio a quella gara che da tanto e troppo tempo avevamo immaginato, sognato e corso, dentro di noi per decine e decine di volte..… ma che ora stiamo correndo realmente. A ogni passaggio dei Nostri“ragazzi” sotto la Curva Nord, dove erano gli “accompagnatori tifosi” della Nostra Rappresentativa, tifo urla d’incitamento adogni giro. Due note Tecniche: al Palio dei Comuni d’ItaliaBridgestone 2019 hanno partecipato Nr. 192 rappresentativecomunali, per un totale di Nr. 2304 atleti/e nati/e negli anni 2005-2006-2007; il regolamento prevedeva che la composizione della squadra per ogni anno di nascita, Nr. 02 atleti Maschi e Nr. 02 atleti Femmine; la Nostra Rappresentativa, con deroga della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), visto la costante crescita del proprio Settore Promozionale, è stata autorizzata ha partecipare anche con atleti/e di età di nascita più “giovane” , di quella prevista e con una squadra “sbilanciata” verso la componente femminile (Nr. 09 atlete – Nr. 03 atleti); in sintesi ha schierato Nr. 02 Atlete nate nel 2005, Nr. 03 Atlete nate nel 2006, Nr. 05 Atleti/e nati/e nel 2008, Nr. 02 atleti/e nati/e nel 2009. Questa la composizione della “squadra” in ordine di partenza: 1°) Riccardo GREGORI (2008) 2°) Caterina MOCARLI (2005) 3°) Denise FRANCESCHINI (2005) 4°) Edoardo BERLICCHI (2009) 5°) Martina FALCONI (2006) 6°) Gabriele PALUMBO (2008) 7°) Emma ANTONELLI (2008) 8°) Rita ROMOLINI (2006) 9°) Veronica BRIZZI (2006) 10°) Sara GIORNI (2008) 11°) Anna Viola VALORI (2009) 12°) Diego ROSI (2008) 12°) – Riserve: 13°) Linda GIANNINI (2006) 14°) Fulvio BIGIARINI (2007) 15°) Filippo MARTINI (2007).

Capo Delegazione e Allenatore: Luca GIORNI II° Allenatore Francesco INNOCENTI

Questa la cronologia delle nostra partecipazione:

– Lunedì 03 Giugno 2019, alle ore 19:00 c/o Campo Tevere a Sa nsepolcro (AR) ha corso, in un T est simulato la prova Mt. 200 x 12 in 6’ 48 ”7 0 .

– Giovedì 06 Giugno 2019 c/o Stadio Olimpico di Roma, la SQUADRA ha fermato il cronometro a 7’33”6 0 …. e 8 0° Classificata .

Ringraziamenti, prima di TUTTO a tutti i ragazzi/e, che mi ascoltano e “sopportano”, vi assicuro che non è cosa di poco conto; in particolare agli atleti: Fulvio BIGIARINI, Filippo MARTINI, ancora in fase di “recupero” da infortuni sportivi e Linda GIANNINI; tutti quelli che non sono potuti venire per problemi scolastici, e quelli che SONO VENUTI , pur sapendo di non poter gareggiare; a chi ha collaborato con me per tutta la stagione e spero anche nelle prossime e sempre di più: Francesco INNOCENTI e Patrizio Falaschi; l’Amministrazione Comunaledi Sansepolcro (AR) che ha proposto , sostenuto e partecipato alprogetto nelle persone di Lorenzo Moretti (Assessore allo Sport) e Carlo Menci (Responsabile Ufficio Sport e Manifestazioni), S.S.D. Atletica A.V.I.S. Sansepolcro e S.S.D. Vivi Altotevere, nelle persone di Nicola Gregori, Marcello Brizzi e Marco Piccini che ci hanno, e continuano a sostenerci in tutto e per tutto.