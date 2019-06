Ciclismo. i risultati del memorial Adolfo e Franco Celestini

Il 9° Memorial Adolfo e Franco Celestini, competizione di ciclismo tipo pista organizzata dal Team Fortebraccio che si è svolta mercoledì 5 giugno a Lama di San Giustino (in provincia di Perugia), ha fatto registrare un bel successo di pubblico e di partecipanti. Una festa di sport con tanti giovani ciclisti che si sono sfidati nelle prove in programma, nel ricordo sempre vivo di Adolfo e Franco Celestini. La manifestazione è stata fortemente voluta dalle famiglie Celestini e Rossi in memoria di due uomini che amavano tantissimo il ciclismo e che hanno lasciato il segno in tutti coloro che li hanno conosciuti. Le gare tipo pista si sono disputate all’interno della “Sagra Mondiale della Gota”, che come ogni anno si svolge a Lama in questo periodo. Questi i vincitori in ambito maschile suddivisi per categoria. Tra gli juniores successo per Francesco Madrucci (Team Fortebraccio), tra gli allievi affermazione di Giulio Pellizzari (ASD UC Foligno), tra gli esordienti acuto di Samuele Franchi (Albergo Del Tongo) nella gara riservata agli atleti del primo anno e di Tommaso Alunni (Team Fortebraccio) in quella riservata ai corridori del secondo anno. Tre le competizioni dei giovanissimi. Questi i nomi dei vincitori: G6 Francesco Cornacchini (ASD Nestor Marsciano), G5 Tommaso Banini (Albergo Del Tongo) e G4 Leonardo Micanti (ASD UC Foligno Start). Queste invece le vincitrici delle gare al femminile. Tra le allieve Asia Ranucci (ASD UC Foligno), tra le esordienti Giulia Cozzari (UC Petrignano ASD), tra le giovanissime Giulia Calderini (UC Città di Castello ASD)

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...