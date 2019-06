Presentato in conferenza stampa il campionato italiano juniores di ciclismo che si svolgerà a Città di Castello

Si è tenuta questa mattina a Perugia, nella prestigiosa sede della Provincia, all’interno della Sala “Pagliacci”, la conferenza di presentazione del Campionato Italiano Juniores di ciclismo, gara che si svolgerà domenica 16 giugno a Città di Castello. La provatricolore, valida anche come 25° Trofeo Alta Valle del Tevere e Memorial Renato Amantini – Antonio Bellanti, vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori corridori di categoria del panorama nazionale e sarà organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fortebraccio da Montone, insieme alla Federazione Ciclistica Italiana e al Comitato Regionale Umbria, che con di pari passo con le realtà del territorio lavorano per far crescere, praticare e amare il ciclismo.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta, l’assessore allo sport di Città di Castello Massimo Massetti, la vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Daniela Isetti, il vice commissario del Comitato Regionale Umbria avv. Carlo Moriconi, il presidente regionale del CONI dell’Umbria Domenico Ignozza, il direttore di organizzazione Enzo Amantini, il consigliere del Comune di Montone Simone Zangarelli e in rappresentanza del Team Fortebraccio il dirigente avv. Carlo Smargassi.

La prova tricolore del 16 giugno partirà alle ore 13:00 da Viale Vittorio Veneto e terminerà sempre nella stessa località dopo 133,7km. la corsa transiterà per 10 volte sotto lo striscione del traguardo per coinvolgere più possibile il pubblico presente e per regalare uno spettacolo assoluto agli appassionati. I giri totali saranno 5: in 3 di questi è prevista la scalata della salita della Dogana Vecchia, negli altri 2 i ciclisti dovranno affrontare due scalate (La Montesca oltre a quella della Dogana Vecchia). Sarà un percorso tecnico e impegnativo.