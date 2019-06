Montone – Sport, torna la “Corsa di Braccio” sotto le stelle Appuntamento venerdì 7 giugno con la quarta edizione

Ai nastri di partenza la notturna più suggestiva dell’Umbria. Tutto è pronto per la quarta edizione della “Corsa di Braccio da Montone”, gara podistica competitiva di km 6,5 e camminata di km 4,5.

La manifestazione in programma venerdì 7 giugno inizierà alle ore 20.45, con partenza da piazza Fortebraccio, e vedrà impegnati i partecipanti in un percorso cittadino di 3 giri, sia all’interno del centro storico che fuori le mura, con tratti in salita e discesa.

L’evento sportivo è organizzato dalla Pietralunga Runners, con il patrocinio del Comune di Montone.

L’iscrizione alla competizione è riservata a coloro che sono in possesso della tessera FIDAL 2019 o di un qualsiasi altro Ente di promozione sportiva.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco con prodotti alimentari, inoltre, saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne, i primi 6 di ogni categoria riceveranno prodotti tipici e un ulteriore riconoscimento è previsto per il gruppo di atleti più numeroso.

Al termine della gara saranno disponibili docce e spogliatoi.

Aperta a tutti, invece, la camminata pensata per stare all’aria aperta e ammirare le vie di uno dei borghi più belli d’Italia.

Dopo il successo dell’ultima edizione gli organizzatori si aspettano un nuovo record di iscritti, soprattutto in considerazione delle ottime previsioni meteo. Per ulteriori informazioni e iscriversi alla gara consultare i siti www.dreamrunners.it e www.icron.it .