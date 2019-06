Messa in sicurezza della Strada Provinciale 105 nel tratto Popolo-Lamati, Tiferno insieme interroga la Giunta

Nel consiglio comunale di lunedì 4 giugno 2019, Nicola Morini, capogruppo di Tiferno Insieme, ha parlato della sua interrogazione sulla manutenzione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 105 nel tratto Popolo-Lamati, riconoscendo che il tema era stato superato dai lavori intercorsi nel frattempo “che avevano risolto parzialmente la problematica della strada 105, un collegamento al quale presiede la Provincia di Perugia e che mostra diversi punti ancora critici”. Per l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi “il tratto era inserito nella programmazione in corso che presto interesserà anche altri frazioni e il capoluogo, ad esempio le via Bologni e via Morandi. Nella zona la frana di Valdipetrina aveva drenato risorse che altrimenti avrebbero anticipato di mesi l’asfaltatura del tratto tra Lamati e Popolo. L’accordo-quadro in materia di riqualificazione dell’infrastruttura viaria, abbracciando l’arco del bilancio triennale ci permetterà di impegnare maggiori risorse anche se è sempre più urgente una misura che aumenti la capacità di spesa dei comuni”.

