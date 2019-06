MATTY & CO. – Progetto d’Amore Onlus. Tutto pronto per la “DUEGIORNI” dedicata ai Piccoli Calciatori

E’ già passato un anno dall’edizione 2018, un anno assolutamente pieno di iniziative – le più svariate – e di tanto lavoro per i volontari dell’Associazione Matty & Co., Volontari che immancabilmente rispondono presente anche quest’anno nell’offrire un fine settimana all’insegna del divertimento, dello Sport, del Sociale, del Volontariato e della Solidarietà.

Partirà infatti presso lo “Stadio Bernicchi” Sabato 8 Giugno nel primissimo mattino il 15° “Trofeo Matty & Co.” manifestazione riservata alla categoria PRIMI CALCI – anno 2011, 14 le squadre che si daranno “Battaglia”, la finalissima nel pomeriggio sempre di Sabato poco prima della bellissima festa di inaugurazione tornei; dopo l’inaugurazione il via al 16° “Torneo Matteo Romolini”- riservato alla categoria Pulcini anno 2009 e che vedrà la sua fine Domenica pomeriggio; 25 le squadre che occuperanno il “Bernicchi” suddiviso in quattro campi, come ogni anno ci saranno squadre alla prima presenza in Altotevere, in questa edizione: Cittadella, FC Montenero (LT), Torninparte 2002 (L’Aquila) e Parma School.

Come detto, spettacolo assicurato alle 15.00 di Sabato con la festa di inaugurazione Tornei (tante le sorprese garantite) e la Domenica a chiusura delle gare con la grande festa delle premiazioni.

Immancabile il patrocinio della FIGC e del Comune di Città di Castello; l’Associazione Matty & Co. – Progetto d’Amore Onlus ricorda che durante tutta la durata della manifestazione saranno operativi: il Baby Point, il Photo Point, il Gadget Point e naturalmente lo stand gastronomico di supporto ad atleti, accompagnatori e genitori.