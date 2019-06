Il coro della scuola primaria Garibaldi “Il Grillo Cantante” protagonista dello spettacolo “COROriamo le note”

“COROriamo le note” è lo spettacolo presentato dal coro “Il Grillo cantante” della Scuola Primaria Garibaldi nella serata del 3 giugno presso i giardini adiacenti all’ingresso principale dell’istituto, come conclusione di un altro anno scolastico giunto al termine .

Affrontando la tematica dei colori il coro si conferma una grande famiglia, una comunità serena e affiatata, portatrice di valori sani e altamente formativi. La musica è espressione senza confini, favorisce in ogni bambino lo sviluppo di competenze espressive, comunicative e creative.

Tutti ciò è stato reso possibile grazie al grande impegno dei docenti coinvolti nel percorso musicale che si è strutturato lungo l’anno scolastico, alle colleghe tutte, alle ex colleghe e alle nostre collaboratrici scolastiche. Grazie all’intervento dell’assessore all’Istruzione, Alessandro Villarini, che rivolgendosi in particolare ai piccoli protagonisti della serata, ha sottolineato la bellezza della loro partecipazione al coro per mantenere viva la speranza di in mondo “a colori”.

Un ringraziamento particolare alla nostra dirigente scolastica Gabriella Bartocci, che con la sua professionalità e il suo entusiasmo, anche in questa occasione, è stata un prezioso e insostituibile punto di riferimento necessario per la realizzazione dello spettacolo. Grazie, inoltre, alle famiglie dei nostri piccoli “cantori” che con organizzazione e collaborazione, hanno contribuito alla esecuzione musicale COROriamo le note.

Ma il ringraziamento più grande è rivolto ai nostri meravigliosi “cantori” che con tanta allegria, tanta gioia e tanto entusiasmo ricordano a noi adulti che “la musica apre il cassetto dei sogni con la sua chiave di violino”.