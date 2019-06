Gara in famiglia per la scuderia 5 speed alla cronoscalata dello Spino

Sarà una gara tutta in famiglia, quella che vedrà protagonista la scuderia 5

Speed, alla 10° Cronoscalata dello Spino : nella quarta gara del CIVSA, in programma a Pieve Santo Stefano ( Ar) dal 7 al 9 Giugno saranno al via il team manager Claudio Bisceglia e sua figlia Camilla.

Claudio, alla terza gara stagionale, sarà al volante della sua fida Fiat Ritmo 105 TC nel 4°

Raggruppamento nelle Autostoriche: un connubio, quella con la vettura italiana, ormai solido che si è reso protagonista di ottime performance nelle precedenti gare. Allo “ Spino”, l’obiettivo è quello di fare una gara tra i protagonisti, vista la conoscenza del tracciato , che si può definire “ di casa”.

Camilla, invece, sarà al via nella auto moderne a bordo di una Peugeot 106 nella Racing Start 1.4: anche per la lady della scuderia, l’obiettivo è quello di disputare una buona performance, su un tracciato che si addice alle sue caratteristiche di guida.

Entrambe le vetture sono state preparate e saranno assistite da Sasa Motorsport: una garanzia per il team, viste le eccellenti prestazioni che le auto hanno sempre dimostrato.

Appuntamento , quindi, sui tornanti del Passo dello Spino: sabato 8 Giugno sono previste le prove libere, mentre domenica 9 Giugno la gara.

