Venerdì 7 giugno Cena di beneficenza dell’Aucc

Si terrà venerdì 7 giugno alle ore 20,30 presso il ristorante “PoggioManente Country Hotel” la cena di beneficenza del Comitato AUCC di Umbertide, “Dona un gesto d’amore…. gusta la solidarietà”. I fondi raccolti saranno impiegati per assicurare supporto e continuità all’assistenza oncologica domiciliare ai malati di cancro e le loro famiglie ad Umbertide e Comuni limitrofi. Porterà il saluto dell’Amministrazione Comunale il vicesindaco Annalisa Mierla. Per prenotazioni numeri 075.9252000 – 075.9413721 – 075.9411454.

Dall’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro O.N.L.U.S. – Comitato di Umbertide

Dal 1986 il Comitato AUCC di Umbertide, Associazione senza scopo di lucro, offre sostegno e vicinanza ai malati di tumore prendendoli in cura e seguendoli con dedizione a domicilio in 4 Comuni dell’Alta Valle del Tevere, gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi i festivi.

Grazie alla solidarietà dei nostri concittadini, in trentatré anni, tanti sono stati i pazienti seguiti sul territorio attraverso il servizio di assistenza oncologica domiciliare che prevede: assistenza medica, infermieristica, psicologica, fisioterapica e il trasporto dei pazienti presso i centri di diagnosi e terapia, 365 giorni l’anno un punto di riferimento fondamentale per i malati di cancro e le loro famiglie.

Per comprendere l’impegno del Comitato locale si riassume l’attività degli ultimi due anni: nel 2017 abbiamo assistito 213 pazienti, 108 uomini e 105 donne, seguiti dai quattro infermieri professionali e dalle altre figure specialistiche, con 18.123 prestazioni infermieristiche e mediche (dal settembre 2016 è presente stabilmente nella nostra équipe anche un medico palliativista). Il servizio di trasporto ha mobilitato 30 pazienti, dislocati nei comuni di Umbertide, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone, per un totale di 162 viaggi e 11.012 Km. percorsi. Il costo sostenuto è stato pari a 89.512,59 euro.

Nel 2018 abbiamo assistito 205 malati, 114 donne e 91 uomini, con 18.779 prestazioni mediche e infermieristiche. Il pulmino ha mobilitato 28 pazienti per un totale di 153 viaggi e 10.096 Km. percorsi. Il costo sostenuto è stato pari a 85.355,80 euro. Un grosso onere per l’Associazione che opera in questo momento, attraversato da una profonda crisi economica che non favorisce certamente le donazioni, dove l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici è una necessità prioritaria e la solidarietà diventa la vera risposta al richiamo della sofferenza.

Possiamo continuare quest’opera, gratuita per i pazienti, nonostante gli alti costi, grazie all’aiuto e al contributo di tante persone generose e solidali, ma c’è bisogno di un maggior impegno da parte di tutti. Grazie di cuore per l’attenzione e l’interesse con cui segue l’attività della nostra Associazione, è per noi un prezioso e insostituibile segno di fiducia, che ci spinge a migliorare e fare sempre meglio nell’interesse superiore della lotta contro il cancro e per la salute di tutti.

Il servizio di assistenza oncologica domiciliare può essere attivato attraverso il medico di famiglia, il Centro Salute di Umbertide o direttamente contattando l’AUCC.