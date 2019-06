Umbertide presente al Palio dei Comuni 2019

Anche Umbertide sarà presente all’edizione 2019 del Palio dei Comuni. Saranno infatti dodici i ragazzi di Atletica Umbertide pronti a scendere sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma, pochi minuti prima del Golden Gala “Pietro Mennea” che vedrà la presenza dei migliori atleti del mondo.

La delegazione umbertidese sarà composta da Lorenzo Bussotti, Giuseppe Boschi, Matilde Desideri, Jennifer Takagi, Ettore Billai, Lorenzo Floridi, Caterina Maccarelli, Margherita Grilli, Antonio Massetti, Tommaso Pucci, Ilaria Morbidoni, Chiara Fancello.

Per fare un grande in bocca al lupo ai ragazzi in partenza per la capitale, che avranno il compito di portare alto il nome della città in una prestigiosa gara a livello nazionale, nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno il sindaco Luca Carizia, insieme al vicesindaco Annalisa Mierla e agli assessori Francesco Cenciarini e Pier Giacomo Tosti, ha accolto in Comune Stanislao e Alessio Silvestrelli, rispettivamente presidente e vicepresidente di Atletica Umbertide.

Alla manifestazione prenderanno parte circa 2500 giovani atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, suddivisi in 191 staffette 12×200 che trascineranno nello stadio della Capitale l’entusiasmo straripante dei ragazzi per un’esperienza indimenticabile.

Le gare, come da programma, inizieranno alle 13.45. Le batterie, quattordici in tutto, termineranno intorno alle 17. Umbertide è stata inserita nella tredicesima batteria (ora di partenza 16.34). Il primo round promuoverà le migliori nove squadre alla finalissima che scatterà alle 19.45, proprio a ridosso del programma clou del Golden Gala.