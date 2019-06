Sport – Giovedì la presentazione del Campionato Italiano juniores di ciclismo

Verrà presento, nella sala Pagliacci della Provincia di Perugia. La gara tricolore, valevole anche come 25° Trofeo Alta Valle del Tevere e Memorial Renato Amantini – Antonio Bellanti, si terrà domenica 16 giugno a Città di Castello. Ad organizzare l’evento è stata l’Associazione Sportiva Dilettantistica Fortebraccio da Montone, la gara rappresenta l’occasione per vedere all’opera i ciclisti italiani più promettenti in ottica futuro. All’incontro parteciperanno il presidente della Provincia di Perugia, l’assessore allo sport di Città di Castello, la vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Daniela Isetti, il vice commissario del Comitato Regionale Umbria avv., il presidente regionale del CONI dell’Umbria, il direttore di organizzazione, il sindaco di Montone. info e approfondimenti nel sito ufficiale