POLO TECNICO FRANCHETTI-SALVIANI: ASSEGNATO IL PREMIO FABIO MASSETTI. La studentessa Biagini Nicole vince la undicesima edizione

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso l’Aula Magna della sede Salviani del Polo Tecnico Franchetti-Salviani è stato assegnato il Premio Fabio Massetti, giunto alla undicesimaedizione.

Il premio è stato istituito dalla famiglia per ricordare, insieme a tutto l’Istituto, la figura del proprio congiunto, docente di fisica nelle classi del biennio, dove per tanti anni ha operato dimostrando passione per l’insegnamento e spiccata capacità di relazione con gli allievi.

Alla presenza dei rappresentanti di classe del biennio e di Istituto, dei 40 studenti. che hanno partecipato alla prova realizzata per individuare il vincitore del premio, ai docenti delle discipline scientifiche ed ai genitori della vincitrice, la prof.ssa Maria Grazia Goretti, moglie di Fabio, con la figlia Laura, hanno consegnato il premio di 500,00 euro ad una emozionata Nicole Biagini, risultata prima dopo le prove di selezione e per essersi distinta nello studio delle materie scientifiche, in particolare in quello della Fisica.

La graduatoria di merito viene stilata infatti tenendo conto del risultato di una prova composta di 20 domande a risposta multipla da completare in un tempo prestabilito (in ragione del 60 %) e della media dei voti della pagella del primo trimestre dell’anno scolastico in corso (in ragione del 40 %).

Pieno apprezzamento per l’iniziativa che valuta sia i risultati di un test che il curriculum scolastico ed un ringraziamento alla famiglia del prof. Massetti che da anni sostiene il premio, è stato espresso dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Valeria Vaccari.