Lignani (FD’I) “i numeri ci confortano, siamo sulla buona strada, ora le regionali”

“La nostra è una crescita costante, questo nonostante il nostro partito, Fratelli d’Italia, non possa,al momento, contare su una struttura organizzativa di alto livello e su un Deputato o Senatore di riferimento a Roma detto questo, sopperiamo a a tutto ciò con tanta passione e dedizione. Sono personalmente soddisfatto dei risultati di Citerna, dove l’amico Enea Paladino ha conquistato la poltrona di Sindaco e dei numeri del candidato Luciana Veschi, che si conferma per la terza volta Consigliere, seppur di minoranza. Ora ci giochiamo la partita delle regionali, la svolta è vicina dopodichè ci siederemo ad un tavolo, con i Sindaci del centra sinistra per capire il da farsi. Sia chiaro la stagione del tutto è dovuto perchè siamo di sinistra è finita, serviranno programmi e progetti seri, da parte di tutti, per non rimanere al palo”

