Calcio estivo, torna a Sansepolcro il Torneo del Sacro Cuore. L’evento in programma dal 17 giugno al 8 luglio al campo dell’oratorio “Pompeo Ghezzi”. Iscrizioni aperte fino al 10 giugno

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport della Valtiberina. Torna anche quest’anno a Sansepolcro il Torneo Sacro Cuore, la celebre sfida di calcetto rigorosamente ‘Made in Borgo’ divenuta occasione di festa e socialità per grandi e piccini. Per il quinto anno anno consecutivo l’evento è suggellato dal patrocinio del Comune di Sansepolcro.

L’evento, in programma dal 17 giugno al 8 luglio 2019, si svolgerà come sempre nel rinomato campo piastrellato dell’oratorio “Pompeo Ghezzi”, chiesa del Sacro Cuore, in via Mario Mordaci 7. Un punto di ritrovo storico per gli amanti dello sport del territorio, frequentato ancora oggi da alteti amatoriali e professionisti di tutte le generazioni.

Le iscrizioni al torneo sono ancora aperte. Chiunque fosse interessato, può iscrivere la propria squadra entro la scadenza di lunedì 10 giugno. Per tutte le info è possibile contattare lo staff al numero 338-3878353 o attraverso i canali Facebook e Instagram dedicati all’evento.