Navigoteca, un progetto territoriale di promozione della lettura coordinato dal Campus “Da Vinci”

Prenderà il via giovedì 6 giugno il Progetto “Navigoteca: la rotta del libro in rete”, coordinato dal Campus “L. da Vinci” di Umbertide, che vede in campo otto scuole del primo e secondo ciclo della Alta e Media Valle del Tevere e quattro Comuni (Umbertide, Città di Castello, Perugia e Marsciano) che ospiteranno da qui al mese di dicembre una moltitudine di iniziative dedicate alla promozione della lettura e del patrimonio librario. Si salpa da Umbertide giovedì prossimo per poi proseguire il 5 ottobre a Marsciano (primo approdo), il 18 ottobre a Città di Castello (secondo approdo), il 15 novembre a Ponte San Giovanni (terzo approdo) per tornare ancora ad Umbertide il 14 dicembre per l’approdo finale.

Un partenariato che ha funzionato alla perfezione se si considera la ricchezza e la qualità delle iniziative che sono riuscite a mettere in programma le scuole in rete grazie alla loro forte attenzione al tema della lettura, alla cura delle loro Biblioteche Scolastiche, alla promozione di eventi ed attività extrascolastiche che hanno coinvolto molti altri soggetti pubblici e privati a livello locale, regionale e anche nazionale. Ecco quindi che si è concretizzato un vero e proprio Polo per la promozione della lettura che parte dalle scuole, ma che ha aggregato intorno a se Biblioteche comunali e private, associazioni, centri culturali, librerie di un territorio vasto.

Intanto ecco il programma dell’intera giornata di giovedì 06 giugno curata dalle quattro scuole di Umbertide alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini interessati della città e del territorio.

Umbertide – giovedì 6 giugno 2019

IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Istituto Capofila del Progetto

Direzione Didattica I Circolo “G.Garibaldi”

Direzione Didattica II Circolo “G. di Vittorio”

Istituto Comprensivo “Umbertide-Montone-Pietralunga”

SALPIAMO!

Ore 9.00 IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Aula Magna

Celebrazione di apertura del Progetto “Navigoteca. La rotta del libro in rete”.

Saluti istituzionali delle autorità, dei Dirigenti Scolastici delle scuole in rete e degli enti partner.

Presentazione del Progetto.

Avvio alla giornata laboratoriale: inizio della “navigazione” verso le altre scuole.

Presentazione delle attività del Progetto BiblioSchool: il timone agli alunni del Campus!

Laboratorio di editoria creativa: il Foglio-rivista.

Laboratorio di scrittura creativa (classi 3BLS-3CLS): Filastrocche per un mese.

Visita della Biblioteca Scolastica Innovativa della scuola

Coffee break

Ore 10.30 Direzione Didattica I Circolo “G. Garibaldi”

Attività laboratoriale: I nostri colori bellissimi!

Una caccia al tesoro che inizia nel giardino della scuola d’infanzia e termina nella biblioteca della scuola primaria, per leggere insieme (alunni delle classi quinte e alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia) il libro “Un colore bellissimo” e poi realizzare con materiali di recupero un nuovo libro: “I nostri colori bellissimi”.

Ore 14.00 Direzione Didattica II Circolo “G. di Vittorio”

Attività laboratoriale: Con un libro in mano.

Laboratori creativi di libri fatti a mano: lettura animata di una storia inventata dagli alunni e realizzazione di un libro fatto a mano.

Ore 16.30 Istituto Comprensivo “Umbertide-Montone-Pietralunga”

Pane, libri e fantasia.

Lettura, scrittura e molto altro per la Bibliotecache verrà.

Programma

Ore 16.30 – Presentazione itinerante delle attività laboratoriali.

– Con i miei occhi: incontro tra generazioni nel segno della lettura, a cura della classe 2^D e della R.P. “Balducci” di Umbertide.

– Il pentolino di Antonino: quando un libro parla a tutti, a cura del Centro Lucignolo, Youspa e CSRE Arcobaleno.

– Sogna e vola: videoclip a cura della classe 2^F.

– Lo zaino di Nicoletta: libro tattile illustrato, a cura della classe 2^A.

Ore 17.40 – Presentazione del libro: Il mito racconta…Storie di stelle e di popoli, rivisitate e corrette da“astronomici” scrittori in erba.

“Dialogo sopra i massimi sistemi” dal PON INCLUSIONE a.s.2017/2018.

Ore 16.30 – Laboratori creativi

– Letture animate in Italiano e in Inglese.

– Laboratorio grafico-pittorico: produzione di un segnalibro.

Merenda a base di pane e cioccolata.

Ore 17.00 IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Biblioteca Comunale

Attività laboratoriale: Scrittura creativa e lettura espressiva.

Gli alunni leggono ed interpretano i brani del Concorso letterario e grafico-pittorico “Racconti di…”, giunto alla sua XII edizione, che ogni anno coinvolge molte scuole del territorio.

Letture dal libro di poesie “Vorrei un cuore di legno” di Ioana Cristina Nuta.

Accompagnamento musicale a cura degli studenti del Campus.

Ore 18.00 IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Castello di Civitella Ranieri di Umbertide

“The Naked Queen – An Anthology of Women’s Social Protest Poetry”.

Incontro con la poetessa israeliana Dorit Weisman.

Dorit Weisman, poetessa, traduttrice, editrice e cineasta è nata in Israele nel 1950 e vive a Gerusalemme. Tiene corsi di scrittura creativa, conferenze e lezioni sulla poesia, cura programmi poetici per la televisione israeliana. A partire dal 1998 ha vinto prestigiosi premi letterari e ha pubblicato numerosi volumi di poesia, prosa, traduzioni e antologie di protesta.

Ore 21.00 IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Biblioteca Comunale

“Niños – la storia, la musica, le parole”

Presentazione del romanzo “Niños” in chiave teatrale con voci recitanti e in presenza dell’autore Nicola Mariuccini.

Nicola Mariuccini, 53 anni, di origini umbertidesi, è un lettore tenace sin dall’infanzia e scrittore da diversi anni. Ha pubblicato tre romanzi: l’ultimo, “Niños”, è un romanzo di denuncia sociale, in alcuni punti anche molto forte: la guerra è raccontata da tre bambini prigionieri in una villa psichiatrica e da un altro bambino loro amico, i quali “tra torture, miseria e follia continuano ancora a sperare in un mondo più luminoso”.

Alle ore 15.00 la Libreria ALIBU’ di Umbertide organizzerà attività di lettura e giochi dedicate ai bambini presenti

“Mi complimento con le docenti referenti di ciascuna scuola in rete per avere interpretato al meglio lo spirito del Progetto e per aver messo in campo un ricchissimo programma di iniziative unite dal filo rosso del piacere della lettura, valorizzate da modalità di promozione originali e creative dove i protagonisti saranno le studentesse e gli studenti” commenta Franca Burzigotti Preside dell’Istituto capofila, che ringrazia in particolare le Prof.sse Brunacci Stefania, Elisa Vannocchi, Sirci Clarissa, Marta Cincabilla che hanno curato e coordinato i lavori a nome del Campus.