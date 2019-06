Marco Locchi (UP) ” Il declino della Lega, dal 2018 persi quasi 1.300 voti”

Umbertide ha giocato d’anticipo lo scorso anno con il grande successo della Lega: un successo che poi come una macchia d’olio si è diffuso alle recenti europee in tutta l’Umbria e in gran parte d’Italia. E quindi oggi Umbertide, dove la lega e i partiti del centro destra hanno perso quasi 1.300 voti rispetto al ballottaggio del 2018, anticipa probabilmente una nuova fase che è quella del declino della Lega che poi si estenderà in Umbria e in Italia. Si lo so qualcuno starà sorridendo pensando che sia una fesseria… ma stiamo a vedere.

I numeri: nel 2018 il centro destra ha preso 4.939 voti su 7.900 voti validi, alle europee 3.697 su 7792. In termini assoluti una perdita secca di 1300 voti a fronte di un centro sinistra che seppur con meno votanti ha mantenuto i suoi 2.900 voti. E poi come si spiega che in comuni limitrofi dove la lega non è al governo la percentuale alle europee è stata superiore al 40%? Città di Castello e San Giustino 43%,Gualdo Tadino 42%, Pietralunga 43%: quindi dove la Lega non governa ha ottenuto più consensi!! Dove governa, come Umbertide 39% e Terni 37%, meno consensi !! Sarà un caso????

Si certo Galmacci, Cavedon, Marchetti e per ultima anche la Monni esultano perché vogliono far credere che la Lega ha lavorato bene, che l’Amministrazione funziona bene anche senza Umbertide Partecipa grazie anche all’appoggio dei nuovi fiancheggiatori leghisti: Tosti, Pierucci, Caracchini e Pino che sono stati espulsi da Umbertide Partecipa perché spudoratamente diventati leghisti in 24 ore!! .Personaggi aggregati che non hanno una vera casa politica, una appartenenza che si trincerano dietro la parola “civismo” come se questo prescindesse da qualsiasi riferimento. Qualcuno poi ha alle spalle una storia politica antitetica al portato culturale, valoriale epolitico della lega salviniana. Un conto è un accordo per realizzare il nostro programma e un conto è essere leghisti. Questa conversione così repentina cos’è: trasformismo, opportunismo, assenza valoriale? Attenzione gli Umbertidesi hanno memoria d‘ elefante e le cose non se le dimenticano.

Ma parliamoci chiaro: se togliamo l’eredità lasciata dalla precedente amministrazione (finanziamenti per scuola Monini, serra disabili, interventi sulle frazioni, giardini Garibaldi, ecc.) questa amministrazione cosa ha fatto? Anzi non ha portato avanti neanche i progetti finanziati visto che è tutto fermo…La serra dovrebbe essere pronta per il 13 luglio: ad oggi solo macerie. Il progetto è stato stravolto, è stata abbattuta anche la struttura della vecchia draga , un simbolo per Umbertide che nel progetto iniziale era presente. Per fortuna un grande contributo ai lavori arriva da fornitori passati e presenti di una nota azienda metalmeccanica Umbertidese la quale si adopera per dare man forte alla lega (vedi interventi allo stadio Città di Torino, alle scuole di Vittorio, alla fontana delle fontanelle..).

E allora concludendo cara Giovanna non è vero che è la stessa cosa governare con o senza Umbertide Partecipa: forse questi naufraghi che avete imbarcato non vi portano valore aggiunto né in termini di immagine né in termini di voti.

