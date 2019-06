La Lega interpella la Giunta sulla segnaletica stradale

Le criticità della segnaletica stradale di Città di Castello, specialmente a tutela dei passaggi per disabili, il capogruppo della Lega Marcello Rigucci ha presentato un’interpellanza, discussa nel consiglio comunale di lunedÏ 3 giugno 2019. Rigucci ha chiesto quali risorse e progetti siano previsti per migliorarla, dopo aver evidenziato che problemi si registrano sia nel capoluogo che nelle frazioni. Luca Secondi, assessore ai Lavori Pubblici, ha dichiarato che la manutenzione ordinaria spesso è più problematica di quella straordinaria. I bilanci su questa posta sono risicati e i bandi si concentrano su interventi strutturali. Le criticità sono distribuite in tutto il territorio comunale e nel 2019 abbiamo inserito nell’accordo-quadro, che ha risorse legate al bilancio triennale, i finanziamenti per tale intervento. Il nostro impegno è rafforzato ma serve un impegno condiviso con il governo per modificare i parametri della spesa consentita ai comuni. Nella replica Rigucci ha ribadito la necessità di programmare lavori anche nella consapevolezza delle ristrettezze economiche.

