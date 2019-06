Da Giuliano Tartufi “la notte bianca del tartufo all’insegna della solidarietà”

È iniziato il conto alla rovescia in vista del grande evento in programma sabato 8 giugno dalle 20 da Giuliano Tartufi di Pietralunga. “La notte bianca del tartufo” promette davvero bene: una serata tra solidarietà e gusto, dove con una donazione di 20 euro si può gustare una cena a base del pregiato prodotto. Giuliano Martinelli, titolare dell’azienda leader a livello internazionale nella produzione e lavorazione del tartufo e dei suoi derivati, ha annunciato numerose sorprese dal punto di vista culinario. L’imprenditore pietralunghese ha voluto questa prima iniziativa che dovrà segnare da quest’anno un punto di riferimento dell’inizio estate. Prelibatezze, buona cucina, spettacolo e tanta solidarietà sono dunque gli ingredienti di un evento che si preannuncia esplosivo. Sabato 8 giugno a Pietralunga nel suggestivo scenario naturale di uno dei borghi più belli d’Italia, l’azienda Giuliano Tartufi sta mettendo a punto i dettagli di una serata a “tutto gusto all’insegna della solidarietà” insieme alla vulcanica “mamma coraggio” Silvana Benigno, testimonial della ricerca contro il cancro: una cena a base del miglior tartufo ovviamente con raccolta fondi da destinare alla ricerca della Fondazione IEO di Milano e all’acquisto di nuove strumentazioni per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Città di Castello dove Silvana, anche il giorno prima dell’iniziativa, sarà sottoposta a chemioterapia. Una donazione di 20 euro (le prenotazioni si possono effettuare ai numeri 338.3377881-338.2985637, oppure per partecipare gli interessati si possono direttamente presentare all’ingresso dell’azienda sabato dalle ore 20) dà diritto alle degustazioni e alla cena a base di tartufo. L’occasione servirà inoltre per visitare l’azienda ‘hi-tech’ del tartufo di Giuliano Martinelli che aprirà i battenti anche in serata per un tour alla scoperta della lavorazione della preziosa e prelibata trifola, del tartufo nero e degli altri prodotti del territorio che hanno conquistato i palati di tutto il mondo. Giuliano Martinelli e Silvana Benigno a pochi giorni dall’iniziativa ribadiscono il loro appello: “Sabato 8 giugno sarà una serata indimenticabile che trascorreremo in allegria, gustando un menù a base di tartufo con il chiaro obiettivo di dare un piccolo ma sentito contributo alla ricerca contro il cancro e alle strutture sanitarie e ospedaliere che la portano avanti con tenacia e grande professionalità”.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...