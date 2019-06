Concorso Gesenu: la scuola Primaria “Di Vittorio” e la scuola Primaria “Anna Frank” di Verna sul gradino più alto del podio

Due primi posti quelli ottenuti dal II Circolo di Umbertide in occasione del concorso promosso dalla Gesenu di Perugia dal titolo “Capitan Cestino: alla ricerca della plastica perduta” e rivolto a tutte le scuole del territorio.

Il progetto di quest’anno, patrocinato da Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), ha affrontato l’importante tematica della riduzione e della corretta gestione dei rifiuti d’imballaggi in plastica monouso e ha proposto agli alunni di arruolarsi nella ciurma di Capitan Cestino.

L’inquinamento da plastica è diventata una delle sfide ambientali più attuali a livello mondiale, principalmente nei mari e negli oceani, dove si calcola che ogni anno un’inadeguata gestione dei rifiuti provochi la presenza di 8 milioni di tonnellate di materiali plastici, che contaminano le acque e i pesci che mangiamo.

Una tematica molto sentita dai bambini delle classi terze della scuola Primaria Di Vittorio e della quarta della scuola Primaria “Anna Frank” di Verna che sono salite sul gradino più alto del podio rispettivamente per “Il miglior diario di bordo” e “Il miglior riciclo creativo”.

I lavori degli alunni del II Circolo rientrano infatti in un percorso molto più ampio caratterizzato da attività che, quotidianamente mirano a promuovere stili di vita sostenibili, riducendo gli sprechi, riutilizzando i materiali, diffondendo buone pratiche.