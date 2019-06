Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello: Domenica 9 giugno inizia la nuova stagione del Palio delle Quattro Porte di balestra manesca

Domenica 9 giugno la Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, con il patrocinio del Comune, darà inizio alla nuova stagione del Palio delle Quattro Porte di balestra manesca aprendo con grandi novità il torneo dedicato a Porta Sant’Egidio.

Il corteo storico, di cui ogni porta partirà dal proprio rione di appartenenza , sfilerà alle ore 17,30 in Piazza Matteotti e alle ore 18,00 i balestrieri daranno vita nel caratteristico scorcio di Piazza Gabriotti alla prima disputa della stagione.

Durante la stagione invernale il direttivo, i balestrieri e i figuranti hanno lavorato per rendere il corteo storico sempre più fastoso e le gare più avvincenti, studiando un nuovo regolamento di tiro.

Ringraziamo la compagnia dei “Lupi di Ventura” che ha inserito il Torneo all’interno della manifestazione “Tiferno 1474” che vedrà il centro della città protagonista di un nuovo Rinascimento nonché il comune di Città di Castello e la SOGEPU.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro pubblico sempre più numeroso che ci segue con entusiasmo sulle nostre pagine Facebook ed Instagram nella certezza di vedere i Tifernati e i turisti presenti al nostro Torneo.

