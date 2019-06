Città di Castello: ospedale, incontro sindacati direzione sanitaria

A seguito della richiesta di CIGL, CISL e UIL Alta Umbria e dei rispettivi sindacati pensionati, è stato convocato un incontro che si svolgerà martedì 11 giugno 2019 alle 11.00 presso la Sala della Direzione ospedaliera con all’ordine del giorno il miglioramento del funzionamento del pronto soccorso; la riattivazione servizio di riabilitazione cardiologica; potenziamento del reparto di odontoiatria in indirizzo pediatrico e miglioramento gestione appuntamenti; interventi per garantire la continuità assistenziale post degenza ospedaliera; guardia medica pediatrica; attivazione servizio infiltrazioni guidate in ortopedia. Saranno presenti il direttore sanitario Silvio Pasqui e la responsabile del Distretto sanitario Alto Tevere.

