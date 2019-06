Andata in scena la settima edizione dell’esposizione cinofila “Città di Umbertide”

Anche quest’anno si è svolta presso il Lido Tevere l’esposizione cinofila “Città di Umbertide”, manifestazione giunta alla sua settima edizione.

La giuria composta da Stefano Cozzari, Adelmo Petturiti e Michele Moscatelli nel “Best in the show” ha conferito il primo premio nella categoria “classe libera” a Ubi, un Pincher di 4 anni di proprietà del signor Luciano Salciarini e condotto egregiamente da Livia Battisti. Il secondo posto se lo è aggiudicato Sofi, un Labrador color cioccolato di 2 anni della signora Veronica Lazzara. Terzo posto per Kelly, Schitzu di 2 anni e 6 mesi della signora Cristina Lucinet.

Nella “classe giovani” a trionfare è stato il Wippet Quark (17 mesi) del signor Daniele Cascioli. A seguire il Labrador Kuma (8 mesi) del signor Giuliano Brachini e il Bovaro dell’Appenzel Marijuana (8 mesi) del signor Massimo Mancinelli.

Infine, la categoria “meticci” ha visto trionfare Leo, del signor Giacomo Pelliccia. Hanno completato il quadro Otto del signor Nicolas Scatola, Dario del signor Mario Mosconi e Pio del signor Roberto Mariuccini.

Inoltre sono stati premiati due gruppi di allevamento, andati a Mary Pastorelli con i suoi Segugi italiani e Veronica Lazzara con i suoi Labrador. Il premio speciale Federcaccia è andato alla coppia di Segugi Maremmani del signor Giacomo Pierini.

A premiare i vincitori, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, è stato il consigliere Vittorio Galmacci, presidente della III Commissione consiliare.

Grazie alla collaborazione con la locale sezione di Federcaccia quest’anno sono stati presenti sul “ring” meravigliosi soggetti da caccia e da seguita, come Segugi Italiani, Bigol, Segugi svizzeri del Giura, Kurzhaar, Segugi Maremmani, Setter Inglesi e Irlandesi, tutte razze che nelle precedenti edizioni erano mancate.

Tanti sono stati i bambini che hanno condotto i loro amici a quattro zampe. Sono stati presenti anche i ragazzi dell’associazione “Viva” che partecipano al progetto AgriSportterapia presso l’”Azienda agricola della Valle del Tevere”, che con entusiasmo e professionalità hanno sfilato nel “ring” guadagnandosi tutti la medaglia di primo classificato.

L’organizzazione, nella persona di Simona Baldi, esprime un ringraziamento particolare ai membri della giuria con professionalità hanno giudicato tutte le razze presenti, all’Amministrazione Comunale, alla sezione Federcaccia di Umbertide e al suo presidente Avellino Morelli, alla ProSegugi e al suo presidente Roberto Sforna, all’associazione “Viva”, ai collaboratori Melissa Moretti e Palmiro Cecchetti, a Susanna Polidori, a Fabio Paltrinieri per le foto e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento (macelleria Rinaldi, La Voliera, Pizzeria Wood, TotalErg, Siderpucci, NuovaCer, Carrozzeria Nanni Sergio, Gomoil).

