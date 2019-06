A Simona Dei la direzione della Rete ospedaliera

Arezzo – Sarà il Direttore sanitario Simona Dei in prima persona, dal ‪primo luglio‬, a sostituire la Dr.ssa Daniela Matarrese alla guida della Rete Ospedaliera e a tenere, fino alla conclusione delle procedure concorsuali, il ruolo di Direttore di Presidio di Santa Maria alla Gruccia.

Il rientro a Firenze della dr.ssa Matarrese, dove peraltro risiede, è stato dettato, come ha detto lei stessa, da motivazioni strettamente personali di cui, il Direttore Antonio D’Urso, nonostante la stima e l’amicizia di lunga data, ha potuto solamente prendere atto. D’altra parte, il Valdarno, è un territorio con ampie prospettive di sviluppo da un punto di vista sanitario, dove l’Azienda sta investendo molto. Per questo, la scelta di Simona Dei nel ruolo di Direttore. L’Ausl Toscana sud est coglie l’occasione per ringraziare la Dr.ssa Matarresse per il contributo di innovazione e competenza che ha voluto portare in una fase così delicata e strategica per l’azienda. “Sono certo – afferma il Direttore Antonio D’Urso- che la dr.ssa Matarrese continuerà a rappresentare un perno del nostro Sistema Sanitario Toscano e che, in un’ottica di rete, potremo continuare a contare sulla sua più piena collaborazione”.

