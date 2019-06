Team Fortebraccio: Brunori vince tra gli esordienti

La prima domenica di giugno ha portato al Team Fortebraccio una bella vittoria. Merito di Tommaso Brunori che a San Casciano Val di Pesa (in provincia di Firenze) si è imposto nella 36° edizione della Coppa Giulio Provvedi, gara riservata agli esordienti (partenza unica). Brunori è arrivato a giocarsi il successo assieme ad altri due corridori e nella salita conclusiva li ha battuti allo sprint collezionando la 3° affermazione personale del 2019 (il 7 aprile aveva primeggiato a Montepulciano nel Trofeo F.lli. Mencatelli, la domenica seguente si era imposto ad Arezzo nel Trofeo Agazzi). Grande soddisfazione per il bravo Tommaso e per la compagine guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori.

Team Fortebraccio protagonista anche con gli allievi a Massa e Cozzile (in provincia di Pistoia) nella 68° Coppa Giancarlo Bonechi. La squadra guidata dai direttori sportivi Riccardo Proietti, Francesco Nocentini e Luca Pallecchi ha infatti affrontato la corsa con il giusto atteggiamento ed ha conquistato due piazzamenti nella top ten: Damiano Condello è giunto al traguardo con il drappello dei migliori e si è classificato al 5° posto, Mattia Nocentini ha invece regolato gli inseguitori ed ha concluso la sua performance in 9° posizione. Il podio non è arrivato per un soffio, ma i piazzamenti tra i migliori dieci da inizio stagione sono arrivati a quota 20.

Piazzamento nella top ten anche per Michele Corradini che nella giornata di sabato si era classificato al 10° posto tra gli elite – under 23 al 66° Trofeo Matteotti, disputato a Marcialla, frazione di Barberino Val d’Elsa (in provincia di Firenze). Un altro bel risultato per la squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli che è salita a quota 14 piazzamenti stagionali tra i migliori dieci.

La juniores non è invece riuscita a conquistare risultati degni di nota a Pozzarello di Monsummano (in provincia di Pistoia) nella 1° edizione del Trofeo Monsummano Valdibrana. La compagine guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi ci riproverà settimana prossima.

Weekend nel complesso positivo per il Team Fortebraccio che grazie all’acuto di Tommaso Brunori ha conquistato la 7° vittoria stagionale (3 con gli esordienti, 4 con elite – under 23, considerando il doppio successo di Michele Corradini alla due giorni marchigiana). Un bottino sicuramente di tutto rispetto!

