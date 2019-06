PanatIhon Valtiberina: lo scorso 20 maggio un convegno dal titolo “tennis uno sport tra benessere psicofisico ed agonismo e praticabile a tutte le età”

Coinvolgente e bellissima conviviale del Panathlon Valtiberina dedicata all’incontro con il Tennis sport in fase di pieno rilancio a livello nazionale, si è tenuta Lunedì 20 Maggio 2019 presso il Ristorante “DONGIONE” di San Giustino .

Introdotti dal Presidente Giovanni Tasegiane dal socio Mimmo Gambacorta,si sono alternati gl’interventi di vere e proprie icone del tennis umbro quali Andrea Grasselli, Filippo Cambiotti, Guido Gubbiotti che hanno sottolineato la valenza formativa oltreche ludica del tennis, oggi fortunatamente scelta precisa di un sempre maggior numero di giovanissimi e non più ripiego da ‘scarto di altre discipline’.Sono state quindi evidenziate le eccellenze regionali (3 campioni in Umbria nelle categorie giovanili) dai responsabili dei circoli di Sansepolcro Carmelo Gambacorta, di Umbertide CarloCinquilli(esemplare la sua ormai 25ennale gestione),di Città di Castello Corrado Monaco, che ha auspicato maggiore sinergia tra le varie realtà della vallata, di Fontecchio Davide Pazzaglia che ha rimarcato il valore socializzante del tennis e poi il presidente del Circolo Tennis di Anghiari.

E’ seguito un vivace dibattito che ha visto coinvolti i numerosi e qualificati ospiti intervenuti.

Un appello accorato per ‘salvare’ lo storico impianto tennistico di Fontecchio, in odore di sacrificio nell’ambito più ampio della ristrutturazione in atto relativa alle Terne, è stato lanciato,in occasione della serata, dal prof. Alessandro Borghi

