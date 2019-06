Marchetti (Lega) “felici del risultato ottenuto alle europee, a breve apriremo una sede della Lega a San Giustino”

“Le europee certificano quanto di buono abbiamo seminato in questi ultimi anni, ma per noi questo è solo l’inizio di un percorso ben più ampio. Per quanto riguarda il risultato delle amministrative dovremo capire i motivi del mancato successo a San Giustino, Lucia Vitali ha svolto un ruolo importante, così come Corrado Belloni che ha raccolto un successo personale notevole. Questo ci spinge ha lavorare con più entusiasmo, per questo apriremo, visto l’alto numero di richieste di iscrizione alla Lega, una sede nel capoluogo, un punto di ascolto e raccolta di tutte le istanze dei residenti. Per quanto riguarda la vittoria del sindaco uscente, Paolo Fratini, sarà importante capire se ci saranno le basi per un dialogo, ricordo a tutti che da novembre l’Umbria cambierà colore detto questo è chiaro che nulla verrà negato ad un territorio che merita rispetto, per quello che produce”

